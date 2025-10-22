Ο Βρετανός είναι απογοητευμένος με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται φέτος οι αγώνες της Formula 1, με τις μάχες να είναι είδος προς εξαφάνιση.

Ο Τζορτζ Ράσελ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στη Formula 1, μετά το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών στο Όστιν. Ο Βρετανός της Mercedes υποστήριξε πως η έλλειψη στρατηγικών επιλογών και φθοράς στα ελαστικά έχει κάνει τους αγώνες προβλέψιμους, με όλα να κρίνονται πλέον στις κατατακτήριες και στην εκκίνηση.

Ο Ράσελ τερμάτισε έκτος, θέση στην οποία βρέθηκε από την πρώτη στροφή, χωρίς να μπορέσει να ανακάμψει, καθώς οι περισσότεροι οδηγοί ακολούθησαν στρατηγική ενός pit-stop, γεγονός που περιόρισε κάθε δυνατότητα διαφοροποίησης.

Αγώνες μίας στροφής

Μετά το πέρας του Grand Prix ΗΠΑ, ο Ράσελ δεν «μάσησε» τα λόγια του για το γεγονός πως οι αγώνες γίνονται ολοένα και πιο προβλέψιμοι. Σε δηλώσεις του στο Sky Sports δήλωσε:

«Αυτή τη στιγμή, στη Formula 1 είναι απλώς ένας αγώνας μέχρι την πρώτη στροφή. Δεν υπάρχει φθορά στα ελαστικά, και η διαφορά ανάμεσα στο ταχύτερο και το πιο αργό μονοθέσιο μέσα στην πρώτη εξάδα είναι μόλις τρία δέκατα. Συνήθως χρειάζεσαι τουλάχιστον μισό δευτερόλεπτο διαφοράς για να μπορέσεις να προσπεράσεις. Αν έβγαινα από την πρώτη στροφή τρίτος, θα ήμουν στο βάθρο στον αγώνα. Αντί γι’ αυτό, βγήκα έκτος και εκεί τερμάτισα».

Τα ελαστικά δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο

Ο οδηγός της Mercedes-AMG εξήγησε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη φθοράς των ελαστικών, που δεν επιτρέπει διαφορές ρυθμού και, κατ’ επέκταση, προσπεράσεις.

«Όταν δεν υπάρχει φθορά, δεν υπάρχει και διαφορά στα ελαστικά. Σε κάθε πίστα χρειάζεσαι τουλάχιστον μισό δευτερόλεπτο διαφοράς στον ρυθμό για να προσπεράσεις. Γι’ αυτό και δεν βλέπουμε σχεδόν καθόλου μάχες. Δεν θυμάμαι καν πότε είχαμε τελευταία φορά αγώνα με δύο pit-stop».

Όμως, έσπευσε να υπερασπιστεί την Pirelli λέγοντας: «Η Pirelli δέχεται επίθεση ό,τι κι αν κάνει. Όταν υπάρχει πολλή φθορά, λέμε ότι δεν μπορούμε να πιέσουμε και ότι οι αγώνες δεν είναι “πραγματικοί”. Όταν δεν υπάρχει φθορά, λέμε ότι οι αγώνες είναι βαρετοί. Δεν μπορούν να ικανοποιήσουν κανέναν. Ιδανικά, θα είχαμε ένα ελαστικό που να σου επιτρέπει να πιέζεις στο όριο, αλλά να μην αντέχει ολόκληρο τον αγώνα. Το τέλειο σενάριο θα ήταν: τα μαλακά να κρατούν 12 γύρους, τα μεσαία 15 και τα σκληρά 20, και μετά να “πέφτουν από τον γκρεμό”. Αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να το λες παρά να το πετύχεις. Η Pirelli έχει φτιάξει ένα εξαιρετικά ανθεκτικό ελαστικό, ίσως το καλύτερο που είχαμε ποτέ, αλλά αυτή η ανθεκτικότητα κάνει τους αγώνες λιγότερο συναρπαστικούς».

