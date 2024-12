Ο Ιταλός τενίστας βρίσκεται στη Γιας Μαρίνα για το φινάλε της σεζόν στη Formula 1.

H αποστολή της Scuderia Ferrari στο Άμπου Ντάμπι είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς αφενός είναι 21 βαθμούς πίσω από την McLaren, αφετέρου ο Σαρλ Λεκλέρ θα εκκινήσει από την 19η θέση του grid.

Στην πίστα της Γιας Μαρίνα βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής ο Γιάνικ Σίνερ. Ο Ιταλός τενίστας, Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη, επισκέφθηκε το γκαράζ της Ferrari όπου συναντήθηκε με τους οδηγούς της ομάδας, Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ.

