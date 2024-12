Ο Αυστραλός οδηγός της McLaren Racing μίλησε για το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα της ομάδας του στις κατατακτήριες δοκιμές της Γιας Μαρίνα.

Η McLaren Racing βρίσκεται ένα 24ωρο μακριά από την κατάκτηση του πρώτου της τίτλου στους κατασκευαστές της Formula 1 μετά από 26 χρόνια. Η βρετανική ομάδα έκανε το 1-2 στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Άμπου Ντάμπι και αύριο έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη στον αγώνα.

Ο Όσκαρ Πιάστρι πήρε τη 2η θέση πίσω από τον Λάντο Νόρις και στις πρώτες του δηλώσεις μετά το τέλος του Q3 εμφανίστηκε ανακουφισμένος με το αποτέλεσμα: «Το πρώτο μέρος των κατατακτήριων δοκιμών ήταν δύσκολο. Μας πήρε λίγη ώρα για να βρούμε τα πατήματά μας στις κατατακτήριες δοκιμές και τελικά το καταφέραμε. Είναι φοβερό το αποτέλεσμα για την ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος. Η 2η θέση είναι μια πολύ καλή θέση και για την ομάδα το αποτέλεσμα είναι ονειρικό».

LANDO NORRIS TAKES POLE!!! Team mate Oscar Piastri locks out the front row for McLaren with Carlos Sainz taking third 👏👏 #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/jCHwf2RYUq

Όταν ρωτήθηκε για το πώς ένιωσε όταν η πρώτη του προσπάθεια στο Q3 ακυρώθηκε, ο Αυστραλός είπε: «Δεν είπα τίποτα εκείνη τη στιγμή αλλά σκέφτηκα πως αν ήμουν εκτός ορίων θα ήταν για λίγο. Τελικά ήμουν εντός ορίων για λίγο. Παρέμεινα συγκεντρωμένος και ήξερα πως έπρεπε να κάνω έναν καλό χρόνο. Ο τελευταίος μου γύρος ήταν ταχύτερος, αλλά όχι αρκετός για την pole. Ήταν έντονες οι στιγμές, αλλά ήξερα πως έπρεπε να βρω περισσότερο χρόνο».

A PAPAYA FRONT-ROW LOCKOUT! 👏 @LandoNorris and @OscarPiastri will lead the way at the start of the #AbuDhabiGP! 🧡 pic.twitter.com/3LVr5qYGK0