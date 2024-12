Παρά την ταχύτερη επίδοση στην εναρκτήρια περίοδο δοκιμών του Άμπου Ντάμπι, τα νέα δεν είναι ευχάριστα για τον οδηγό της Scuderia.

Οι ελπίδες της Scuderia Ferrari να κατακτήσει τον πρώτο της τίτλο στη Formula 1 μετά από 16 χρόνια δέχθηκαν ένα μεγάλο πλήγμα. Ο Σαρλ Λεκλέρ θα δεχθεί 10 θέσεις ποινής στην εκκίνηση του Grand Prix Άμπου Ντάμπι έπειτα από αλλαγή εξαρτήματος στη μονάδα ισχύος του.

Ο Μονεγάσκος άργησε να βγει από το γκαράζ της Scuderia λόγω μηχανικού προβλήματος στο FP1 της Γιας Μαρίνα. Οι μηχανικοί βρήκαν την αιτία του προβλήματος και προχώρησαν σε αλλαγή στην μπαταρία της μονάδος ισχύος της Ferrari.

Ως αποτέλεσμα ξεπέρασε το μέγιστο αριθμό χρήσης σε μία σεζόν που ορίζουν οι κανονισμοί και ο Λεκλέρ δέχθηκε αυτόματα ποινή 10 θέσεων στην εκκίνηση του αγώνα.

Αυτό δεν τον εμπόδισε από το να σημειώσει την ταχύτερη επίδοση στο FP1 του GP Άμπου Ντάμπι, ωστόσο η συνέχεια προβλέπεται δύσκολη. Πλέον η καλύτερη θέση που μπορεί να πάρει ο Μονεγάσκος στην εκκίνηση είναι η 11η και για να το καταφέρει αυτό πρέπει να σημειώσει τον ταχύτερο γύρο στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου.

Ποινή αναμένεται να δεχθούν και οι οδηγοί της Williams στο GP Άμπου Ντάμπι. Τα μονοθέσια των Άλεξ Άλμπον και Φράνκο Κολαπίντο έχουν νέα κιβώτια ταχυτήτων, κάτι το οποίο θα τους επιφέρει από 5 θέσεις ποινή στην εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής.

