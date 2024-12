O Λάντο Νόρις της McLaren Racing ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην απογευματινή περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στη Γιας Μαρίνα.

Η δράση συνεχίστηκε στο Grand Prix Άμπου Ντάμπι με το FP2 διάρκειας 60 λεπτών. Σε αντίθεση με το FP1, αυτή η περίοδος δοκιμών ήταν αρκετά αντιπροσωπευτική, καθώς έγινε την ίδια ώρα που θα πραγματοποιηθεί και ο αγώνας της Κυριακής. Πέρα από προσομοιώσεις κατατακτηρίων, οι οδηγοί έκαναν και stint με πολλά καύσιμα ώστε να δουν το ρυθμό αγώνα τους και να συλλέξουν πολύτιμα δεδομένα για τη συνέχεια του τριημέρου.

Ταχύτερος οδηγός στο FP2 ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing. O Βρετανός με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:23,517 και πήρε την 1η θέση εδραιώνοντας τη βρετανική ομάδα ως το σημείο αναφοράς έως τώρα στο τριήμερο. Δεύτερος ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι με τη δεύτερη MCL38, με τον Αυστραλό να είναι 0,234 δλ πιο αργός από τον teammate του.

Εντυπωσιακός ήταν ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Haas, με τον Γερμανό να ολοκληρώνει το FP2 στην 3η θέση της κατάταξης. Στην 4η θέση ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari, με την ιταλική ομάδα να είναι 0,582 δλ πίσω από τη McLaren μετά την πρώτη μέρα δράσης στην πίστα της Γιας Μαρίνα. Ο Λιούις Χάμιλτον της Mercedes ήταν στην 5η θέση, ενώ ο 6ος Σαρλ Λεκλέρ βρήκε κίνηση στον πρώτο του γύρο με τη μαλακή γόμα ελαστικών και η επίδοσή του δεν είναι αντιπροσωπευτική.

Στην 7η θέση ήταν ο Βάλτερι Μπότας με τη Sauber μπροστά από τους Κέβιν Μάγκνουσεν με Haas, Άλεξ Άλμπον με Williams και Γιούκι Τσουνόντα με RB, οι οποίοι συμπλήρωσαν την πρώτη 10άδα.

Αρκετά μακριά από τις κορυφαίες θέσεις ήταν η Red Bull Racing. O Σέρχιο Πέρεζ ήταν στη 14η θέση, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν στη 17η θέση, με τον Ολλανδό να υποφέρει από υποστροφή. Όπως μας έδειξε όμως η Red Bull στο Κατάρ, ένα καλό set-up μπορεί να της αλλάξει την τύχη και να κάνει την RB20 ταχύτατη.

Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο στις 11:30 ώρα Ελλάδος με το FP3. Οι κατατακτήριες δοκιμές είναι προγραμματισμένες για τις 16:00 ώρα Ελλάδος.

Αποτελέσματα FP2 GP Άμπου Ντάμπι

