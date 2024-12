O Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στην πίστα της Γιας Μαρίνα.

Το Grand Prix Άμπου Ντάμπι, το τελευταίο αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 για το 2024 ξεκίνησε με το FP1 διάρκειας 60 λεπτών. Οι οδηγοί έκαναν την πρώτη τους εξόρμηση στην πίστα της Γιας Μαρίνα και πήραν τα πρώτα δεδομένα ώστε να κάνουν τα μονοθέσιά τους ακόμη ταχύτερα. Στη διαδικασία αυτή είδαμε τη συμμετοχή 6 rookie οδηγών.

Ταχύτερος στο FP1 ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. Στα τελευταία λεπτά της 60λεπτης διαδικασίας ο Μονεγάσκος με τη μαλακή γόμα ελαστικών σημείωσε το 1:24,321 και ξεκίνησε ιδανικά το τριήμερο στο οποίο η Ferrari μπορεί να αναδειχθεί πρωταθλήτρια στους κατασκευαστές. Στη 2η θέση ήταν ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, με τον Βρετανό να υπολείπεται 0,221 δλ από τον Λεκλέρ. Στην 3η θέση ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος διανύει το τελευταίο του αγωνιστικό τριήμερο με τη Mercedes-AMG.

Στην 4η θέση ήταν ο Τζορτζ Ράσελ με τη δεύτερη W15, ενώ στην 5η θέση βρέθηκε ο εντυπωσιακός Πιέρ Γκασλί με την Alpint. O Νίκο Χούλκενμπεργκ της Haas βρέθηκε στην 6η θέση και είχε πίσω του τον Φράνκο Κολαπίντο της Williams και τον teammate του Γερμανού, Κέβιν Μάγκνουσεν. Ο Φελπίε Ντρούγκοβιτς που πήρε τη θέση του Λανς Στρολ στην Aston Martin ήταν στην 9η θέση, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing.

Hamilton x Mercedes 📸 Lewis has started his final weekend with the team strongly - he's P1 right now! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/N127HlWh4y

Πώς τα πήγαν οι rookies στο FP1; Ταχύτερος ήταν ο Φελίπε Ντρούγκοβιτς της Aston Martin με την 9η θέση. Ο Ρίο Χιρακάβα της McLaren ήταν στη 14η θέση και 15ος ήταν ο Ισάκ Χατζάρ της Red Bull. Ο Αγιούμου Ιγουάσα με την RB ήταν 17ος, μπροστά από τον Αρτούρ Λεκλέρ της Ferrari. Ο Λουκ Μπράουνινγκ της Williams κατέλαβε την 20η θέση στο FP1.

📻 "Wheel clearance is bad. I'm struggling"



Isack Hadjar, who's in Max Verstappen's car for this session, hasn't been having much fun out there so far #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/ApKox4LHXz