O Βάλτερι Μπότας λέει «αντίο» στη Formula 1 και μαζί του μία χώρα με μεγάλη παράδοση στους αγώνες αυτοκινήτου.

Μπορεί οι Φινλανδοί να έχουν συνδεθεί με τα ράλλυ, όμως και στην πίστα έχουν αξιομνημόνευτη παρουσία. Οδηγοί από τη χώρα έχουν κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα στη Formula 1: 2 ο Μίκα Χάκινεν (1998, 1999) και από ένα οι Κέκε Ρόσμπεργκ (1982) και Κίμι Ράικονεν (2007).

Τώρα η Φινλανδία κινδυνεύει να μείνει εκτός του grid, καθώς ο Βάλτερι Μπότας ολοκληρώνει το συμβόλαιό του με την Sauber και δεν έχει συμφωνήσει με άλλη ομάδα για το 2025 (η μοναδική κενή θέση είναι στην RB). Αν δεν αλλάξει κάτι, η επόμενη σεζόν θα είναι η πρώτη χωρίς Φινλανδό οδηγό στην F1 από το 1989!

Το 1990 αγωνίστηκε ο Τζ. Τζ. Λέτο, ενώ από το 1991 εισήλθε στο πρωτάθλημα ο Χάκινεν.

Στο τελευταίο του αγώνα στην F1, o Μπότας σημείωσε την καλύτερή του επίδοση σε κατατακτήριες με τη Sauber, εξασφαλίζοντας την 9η θέση στο grid του Άμπου Ντάμπι.

Our best qualifying result of the year 🥳 pic.twitter.com/Z7yK6Ae0SD