Στην εναρκτήρια περίοδο δοκιμών του Grand Prix Άμπου Ντάμπι γίναμε μάρτυρες μιας ξεχωριστής στιγμής που θα μείνει για πάντα στα βιβλία της ιστορίας της Formula 1.

Για πρώτη φορά στα χρονικά είδαμε δύο αδέλφια να αγωνίζονται σε επίσημη διαδικασία της Formula 1. Οι Σαρλ και Αρτούρ Λεκλέρ οδήγησαν τη Ferrari SF-24 στο FP1 του GP Άμπου Ντάμπι, στο οποίο ο πρώτος εκ των δύο σημείωσε την ταχύτερη επίδοση.

Η επίτευξη αυτού του ρεκόρ λίγο έλλειψε να μην πραγματοποιηθεί. Το μονοθέσιο του Σαρλ Λεκλέρ αντιμετώπισε πρόβλημα με τη μονάδα ισχύος, όμως οι μηχανικοί της Ferrari κατάφεραν να το λύσουν άμεσα κι έτσι ο Μονεγάσκος βγήκε στην πίστα και πλαισίωσε τον μικρό του αδερφό. Αυτό βέβαια του επέφερε ποινή 10 θέσεων στην εκκίνηση του αγώνα της Κυριακής.

