F1 - Οι δύο τελευταίες ομάδες που μπήκαν στην επίσημη σειρά της Hot Wheels

Κώστας Μπιτσικώκος
F1 - Οι δύο τελευταίες ομάδες που μπήκαν στην επίσημη σειρά της Hot Wheels
H συλλογή περιλαμβάνει και σειρά Premium, με εντυπωσιακές λεπτομέρειες στα μονοθέσια κλίμακας 1:64.

H Formula 1 στοχεύει πλέον σε κοινό κάθε ηλικίας και η συμφωνία με εταιρείες παιχνιδιών, όπως η Mattel, είναι ένας τρόπος για να προσεγγίσει τα μικρά αλλά και τα... μεγάλα παιδιά.

Η επίσημη σειρά της Hot Wheels Formula 1 βρίσκεται εδώ και λίγους μήνες στα ράφια των καταστημάτων παιχνιδιών. Η γκάμα περιλαμβάνει μονοθέσια σε συσκευασία μονή, πακέτο των 5 ή Premium μονοθέσιο. Όλα σε κλίμακα 1:64.

Η αρχική συλλογή περιλάμβανε όμως μονοθέσια των 8 εκ των 10 ομάδων του grid. Απουσίαζαν η Scuderia Ferrari HP και η Aston Martin Aramco Formula One Team, προφανώς για λόγους δικαιωμάτων.

Formula 1

 

Η Mattel ανακοίνωσε όμως ότι η νέα συλλογή Hot Wheels θα περιλαμβάνει και τις 10 ομάδες της Formula 1, καθώς Ferrari και Aston Martin «πείστηκαν» να λάβουν μέρος. Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη παγκοσμίως από το Δεκέμβριο και θα περιλαμβάνει τα μονοθέσια και των 20 οδηγών, αποτυπώνοντας πιστά τα χρώματα των ομάδων.

Η παρουσίαση έγινε στο Μεξικό πριν το Grand Prix, από τον Σέρχιο Πέρεζ ο οποίος θα επιστρέψει στη δράση το 2026 με την Cadillac F1 Team.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το grand prix της Formula 1 στο Μεξικό, τον αγώνα που άλλαξε τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα.

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 