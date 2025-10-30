H συλλογή περιλαμβάνει και σειρά Premium, με εντυπωσιακές λεπτομέρειες στα μονοθέσια κλίμακας 1:64.

H Formula 1 στοχεύει πλέον σε κοινό κάθε ηλικίας και η συμφωνία με εταιρείες παιχνιδιών, όπως η Mattel, είναι ένας τρόπος για να προσεγγίσει τα μικρά αλλά και τα... μεγάλα παιδιά.

Η επίσημη σειρά της Hot Wheels Formula 1 βρίσκεται εδώ και λίγους μήνες στα ράφια των καταστημάτων παιχνιδιών. Η γκάμα περιλαμβάνει μονοθέσια σε συσκευασία μονή, πακέτο των 5 ή Premium μονοθέσιο. Όλα σε κλίμακα 1:64.

Η αρχική συλλογή περιλάμβανε όμως μονοθέσια των 8 εκ των 10 ομάδων του grid. Απουσίαζαν η Scuderia Ferrari HP και η Aston Martin Aramco Formula One Team, προφανώς για λόγους δικαιωμάτων.

Η Mattel ανακοίνωσε όμως ότι η νέα συλλογή Hot Wheels θα περιλαμβάνει και τις 10 ομάδες της Formula 1, καθώς Ferrari και Aston Martin «πείστηκαν» να λάβουν μέρος. Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη παγκοσμίως από το Δεκέμβριο και θα περιλαμβάνει τα μονοθέσια και των 20 οδηγών, αποτυπώνοντας πιστά τα χρώματα των ομάδων.

Η παρουσίαση έγινε στο Μεξικό πριν το Grand Prix, από τον Σέρχιο Πέρεζ ο οποίος θα επιστρέψει στη δράση το 2026 με την Cadillac F1 Team.

Checo Pérez quedó enamorado del nuevo Ferrari de Hot Wheels. 😍🏎️



La marca reveló a Il Cavallino Rampante junto con Aston Martin como las nuevas colaboraciones. 🔥



📹 @myt_guzman pic.twitter.com/ySGTyFxuTD — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) October 24, 2025

