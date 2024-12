Ο επικεφαλής της γερμανικής ομάδας υπερασπίστηκε οδηγό της McLaren και όχι τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητής προκαλώντας αμηχανία.

Ένα αγωνιστικό τριήμερο της Formula 1 είναι ιδιαίτερα κουραστικό για τις ομάδες και τους οδηγούς. Ειδικά όταν πρόκειται για κάποιο triple header και στο τέλος μιας σεζόν όπως η φετινή που διαρκεί 24 αγώνες, άπαντες είναι εξουθενωμένοι και κάνουν προετοιμασίες για τη χειμερινή ανάπαυλα.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε στιγμές τις οποίες οδηγοί ή μέλη μιας ομάδας δεν είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι και μπορούν να υποπέσουν σε κάποια γκάφα. Κάτι τέτοιο συνέβη στον επικεφαλής και CEO της Mercedes-AMG, Τότο Βολφ μετά το τέλος του Grand Prix Κατάρ, έναν αγώνα ο οποίος χαρακτηρίστηκε από πολλαπλές ποινές.

Ο 52χρονος Αυστριακός έδινε συνέντευξη στο Sky Sports, με τον Τεντ Κράβιτς να ζητά τη γνώμη του για τους αγωνοδίκες και την ποινή διέλευσης του Λιούις Χάμιλτον, η οποία σε προηγούμενο αγώνα ήταν μόλις 5 δευτερόλεπτα. Ο Βολφ μάλλον παράκουσε την ερώτηση καθώς μόνο στον οδηγό του δεν αναφέρθηκε.

«Δεν έχω καταλάβει τις ποινές. Στον αγώνα οι ποινές ήταν βάναυσες, ειδικά αυτή που δέχθηκε η McLaren. Μπορεί να τους κοστίσει το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω ποια ακριβώς ήταν η παράβαση, όμως το σημαντικό είναι να υπάρχει συνέπεια στις αποφάσεις. Εάν ο νέος Διευθυντής Αγώνων έχει σκληρή στάση τότε αυτό μας βρίσκει σύμφωνους, αρκεί να το γνωρίζουν όλοι και πρέπει να συμμορφώνονται», σχολίασε ο Βολφ.

