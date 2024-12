Σε δηλώσεις που προκάλεσαν εντύπωση προέβη ο οδηγός της Mercedes-AMG μετά το τέλος του αγώνα της Formula 1 Στο Κατάρ.

Νέα κόντρα μεταξύ οδηγών της Formula 1 δημιουργήθηκε στο Grand Prix Κατάρ. Πρόκειται για τους Τζορτζ Ράσελ της Mercedes και Μαξ Φερστάπεν της Red Bull και όλα ξεκίνησαν από την ποινή του παγκόσμιου πρωταθλητή μετά τις κατατακτήριες δοκιμές.

Ο Φερστάπεν έμεινε έκπληκτος από τη συμπεριφορά του Ράσελ μπροστά στους αγωνοδίκες και πριν τον αγώνα της Κυριακής οι δυο τους είχαν έντονη λογομαχία σύμφωνα με αναφορές από το paddock της Λουσέιλ. Μάλιστα, μετά τον τερματισμό ο Φερστάπεν δήλωσε πως δεν σέβεται πλέον τον Ράσελ μετά τα όσα προηγήθηκαν τις προηγούμενες ώρες.

