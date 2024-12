Από το πουθενά ξέσπασε μεγάλη κόντρα στη Formula 1, ανάμεσα στον οδηγό της Mercedes με αυτόν της Red Bull Racing λίγο πριν τον αγώνα του Κατάρ.

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν έμεινε καθόλου ικανοποιημένος με την ποινή μίας θέσης που του στέρησε την pole position στο Grand Prix Κατάρ. Ο Ολλανδός παρά το γεγονός πως δεν εκκίνησε από την 1η θέση, πήρε άμεσα την πρωτοπορία στον εναρκτήριο γύρο του αγώνα και έφτασε στην 9η φετινή του νίκη.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα ρωτήθηκε σχετικά με την ποινή που δέχθηκε, με τον Φερστάπεν να απαντά: «Δεν μπορούσα να το πιστέψω πως πήρα ποινή. Από την άλλη όμως δεν με εκπλήσσει τίποτα πλέον σε αυτόν τον κόσμο. Δεν ήταν καθόλου ευχάριστο και είναι πιστεύω η πρώτη φορά που ένας οδηγός τιμωρείται για κάτι που έγινε ενώ δεν ήταν σε γρήγορο γύρο. Προσπάθησα να είμαι ευγενικός, μάλλον δεν έπρεπε. Η σεζόν έχει κριθεί, τουλάχιστον για εμένα και δεν ήθελα να κάνω κάτι κακό σε άλλον οδηγό. Γινόντουσαν πολλά πράγματα εκείνη τη στιγμή. Προσπάθησα να το εξηγήσω αυτό αλλά ήταν λες και μιλούσα σε τοίχο».

