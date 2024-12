Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing τιμωρήθηκε για συμβάν με τον Τζορτζ Ράσελ στις κατατακτήριες δοκιμές και δεν θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση στο Grand Prix Κατάρ.

Έπειτα από 5 ολόκληρους μήνες ο Μαξ Φερστάπεν σημείωσε την ταχύτερη επίδοση σε κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1. O Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing ωστόσο δεν θα κρατήσει την pole position ούτε θα εκκινήσει από την 1η θέση τον αγώνα.

Οι αγωνοδίκες του Grand Prix Κατάρ έκριναν ότι ο Φερστάπεν παραβίασε το Άρθρο 33.4 των Αγωνιστικών κανονισμών της Formula 1 και του επέβαλαν ποινή 1 θέσης στη σειρά εκκίνησής του Grand Prix. Ο λόγος ήταν επειδή παρεμπόδισε τον Τζορτζ Ράσελ στο Q3 σε σημείο που αμφότεροι ήταν σε γύρο εξόδου από τα pits. Αυτό σημαίνει πως ο οδηγός της Mercedes-AMG θα είναι στην pole position και θα έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη στο Grand Prix.

UPDATE 📢: Max has been given a one- place grid penalty for the race and will line up P2 on the grid tomorrow #F1 || #QatarGP pic.twitter.com/884E0iamV6