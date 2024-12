Ο Ολλανδός σημείωσε την 63η νίκη της καριέρας του στη Formula 1, επικρατώντας στην πίστα του Κατάρ.

Με καλή εκκίνηση και σωστή αντίδραση μετά από κάθε περίοδο αυτοκινήτου ασφαλείας, ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε στο Κατάρ την 9η φετινή του νίκη στη Formula 1. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής χαρακτήρισε «απολαυστική» την μάχη με τον Λάντο Νόρις στο πρώτο στιντ του αγώνα.

«Ήταν ένας καλός αγώνας. Βέβαια χθες, στις κατατακτήριες, το μονοθέσιο ήταν αρκετά καλύτερο σε απόδοση. Το πρώτο στιντ ήταν πολύ γρήγορο, η διαφορά μου από τον Λάντο ήταν διαρκώς 1,8 δευτερόλεπτα. Πιέζαμε ο ένας τον άλλον και ήταν απολαυστικό. Η πίστα έχει πολλή πρόσφυση και φέτος τα ελαστικά άντεξαν τη φθορά. Μετά υπήρξαν περίοδοι με αυτοκίνητο ασφαλείας που χρειάζονταν προσοχή. Έχει περάσει καιρός από τότε που ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί στη στεγνή πίστα. Είμαι περήφανος για όλους στην ομάδα, για τη βελτίωσή μας. Αξίζουν αυτή τη νίκη».

Max taking his 9th win of the season in style 😮‍💨🏆#F1 || #QatarGP pic.twitter.com/PT3HzC3wFB