Ο Μαξ Φερστάπεν νίκησε σε έναν επεισοδιακό αγώνα, που χαρακτηρίστηκε από την πολύ βαριά ποινή στον Λάντο Νόρις.

Το Grand Prix Κατάρ, ο προτελευταίος αγώνας του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Formula 1, ήταν επεισοδιακός και με αρκετές ανατροπές, που προκλήθηκαν και από αποφάσεις των αγωνοδικών. Νικητής αναδείχτηκε ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull Racing, ο οποίος πέρασε πρώτος στην εκκίνηση και έμεινε εκεί μέχρι το τέλος. Ο Σαρλ Λεκλέρ με τη Ferrari τερμάτισε στη 2η θέση και κράτησε ζωντανή τη Scuderia στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών και ο Όσκαρ Πιάστρι με τη McLaren ήταν 3ος και ανέβηκε στο βάθρο. Ο Λάντο Νόρις έλαβε μια εξαιρετικά βαριά ποινή και έμεινε στη 10η θέση.

Εκκίνηση

Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και ο Μαξ Φερστάπεν από τη δεύτερη θέση ξεκίνησε καλύτερα από τον Τζορτζ Ράσελ που είχε την pole. Οι δυο τους βρέθηκαν δίπλα-δίπλα στην πρώτη στροφή, αλλά με τον Ολλανδό να έχει την εσωτερική και το πλεονέκτημα. Ο Λάντο Νόρις όμως ξεκίνησε ακόμα καλύτερα και βρέθηκε στη διεκδίκηση της πρώτης θέσης. Ο Φερστάπεν όμως με αποφασιστικότητα την κράτησε και ο Νόρις βρέθηκε 2ος, με τον Ράσελ στην 3η θέση.

Πιο πίσω, ο Λεκλέρ επιτέθηκε στον Πιάστρι και πήρε την 4η θέση, αφήνοντας τον Αυστραλό στην 5η και με τον Σάινθ να ακολουθεί. Ο Χάμιλτον δεν ξεκίνησε καλά και έχασε θέσεις, επιτρέποντας στους Πέρεζ και Αλόνσο να τον περάσουν και να τον ρίξουν στην 9η θέση, μπροστά από τον Τσουνόντα.

Αυτή όμως ήταν όλη η δράση που είχαμε στο ξεκίνημα του αγώνα, καθώς πιο πίσω, οι συγκρούσεις ανάμεσα σε Στρολ και Άλπμπον και Χούλκενμπεργκ, Οκόν και Κολαπίντο άφησαν την Alpine και τη Williams ακινητοποιημένες και το Αυτοκίνητο Ασφαλείας βγήκε στην πίστα.

Επανεκκίνηση

Τα μονοθέσια που συνέχιζαν τον αγώνα έκαναν τέσσερις γύρους πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, μέχρι να έχουν ξανά καθαρή πίστα μπροστά τους και να συνεχιστεί ο αγώνας. Ο Φερστάπεν δεν είχε πρόβλημα να διατηρήσει την πρώτη θέση, από τους Νόρις και Ράσελ.

Η επανεκκίνηση όμως δεν ήταν καθόλου καλή για τον Λεκλέρ, ο οποίος έχασε την 4η θέση από τον Πιάστρι, και κυρίως για τον Αλόνσο, ο οποίος έχασε πολλές θέσεις και έπεσε 12ος και εκτός βαθμών.

Μετά τις εκκινήσεις, η κατάσταση, τουλάχιστον στις πρώτες θέσεις σταθεροποιήθηκε, με σχετικά μικρές διαφορές ανάμεσα στους οδηγούς. Ο Φερστάπεν εξακολουθούσε να προηγείται αλλά ο Νόρις δεν άφηνε τη διαφορά να ανοίξει περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα, για να έχει ανοιχτό το ενδεχόμενο του undercut. Το ίδιο ουσιαστικά έκαναν όλοι μέχρι και τον Σάινθ στην 6η θέση.

Ο Χάμιλτον είχε μετακινηθεί από τη θέση του στην εκκίνηση λίγο προτού σβήσουν τα κόκκινα φώτα και τιμωρήθηκε με ποινή 5 δευτερολέπτων για αυτό, ενώ ο Τσουνόντα είδε να τον προσπερνούν διαδοχικά 4-5 μονοθέσιο και έπεσε πολύ πίσω. Οι δυσκολίες του Ιάπωνα έφεραν στη βαθμολογούμενη 10άδα τους Μάγκνουσεν και Γκασλί.

Pit stop

Με το GP Κατάρ να είναι αγώνας του ενός pit stop, το χρονικό σημείο και η επιτυχής εκτέλεση της αλλαγής ελαστικών θα είχε πολύ μεγάλη σημασία για όλους τους οδηγούς. Ο πρώτος που έκανε την κίνηση ήταν ο Τζορτζ Ράσελ στον 24ο από τους 57 γύρους, αλλά ήταν ένα πολύ αργό pit stop και η στρατηγική της Mercedes δέχτηκε ένα πολύ ισχυρό πλήγμα.

Πέρασαν αρκετοί γύροι χωρίς να μπει στα pit κάποιος από τους οδηγούς της πρώτης 10άδας. Στο μεταξύ, οι δύο πρωτοπόροι είχαν ανεβάσει το ρυθμό τους και είχαν απομακρυνθεί σημαντικά από τον 3ο, τον Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος είχε αρχίσει να νιώθει πίεση από τον Σαρλ Λεκλέρ.

Κι εκεί που όλα έμοιαζαν ήσυχα, οι Χάμιλτον και Σάινθ είχαν ξαφνικά κλατάρισμα στον ίδιο γύρο, που οφειλόταν στα θραύσματα από έναν σπασμένο καθρέφτη που βρέθηκε στην πίστα και που πάτησε ο Μπότας. Το Αυτοκίνητο Ασφαλείας έκανε την εμφάνισή του και όλοι οι οδηγοί «βούτηξαν» στα pit για να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία και να κάνουν ένα «φθηνό» pit stop.

Oι Φερστάπεν και Νόρις διατήρησαν τις θέσεις τους αλλά στην 3η θέση ανέβηκε ο Λεκλέρ, αφού ο Πιάστρι ήταν άτυχος και είχε κάνει pit stop λίγο προτού εμφανιστεί το Αυτοκίνητο Ασφαλείας. Ακόμα πιο άτυχος όμως ήταν ο Σάινθ, που εκτός από το κλατάρισμα, είδε το μονοθέσιο να γλιστράει από το γρύλλο στο pit stop και να χάνει ακόμα περισσότερο χρόνο, δίνοντας ένα σημαντικό πλήγμα στις ελπίδες της Ferrari για το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.

Επανεκκίνηση Νο 2 και νέο SC

Πέρασαν αρκετοί γύροι μέχρι το Αυτοκίνητο Ασφαλείας να φύγει από την πίστα. Στην επανεκκίνηση ο Φερστάπεν αυτήν τη φορά δεν ξέφυγε από τον Νόρις, ο οποίος επιτέθηκε με σφοδρότητα στην πρώτη στροφή, αλλά ο Ολλανδός πρωταθλητής με αποφασιστικότητα κράτησε την πρώτη θέση.

Πιο πίσω, ο Πιάστρι επιτέθηκε στον Λεκλέρ για να πάρει πίσω την 3η θέση αλλά ο οδηγός της Ferrari επίσης αντιστάθηκε με επιτυχία. Ο Σάινθ προσπάθησε να επιτεθεί στον Ράσελ αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να τον περάσει ο Γκασλί.

Λίγο προτού φύγει το Αυτοκίνητο Ασφαλείας, ο Πέρεζ είχε ένα τετακέ και έμεινε ακινητοποιημένος στην άκρη της πίστας, ενώ έξοδο είχε και ο Χούλκενμπεργκ με τη Haas. Έτσι, η επανεμφάνιση του Αυτοκινήτου Ασφαλείας ήταν περίπου αναπόφευκτη.

Βαρύς ο πέλεκυς για τον Νόρις

Στην 3η επανεκκίνηση, ο Φερστάπεν τα κατάφερε καλύτερα και δεν απειλήθηκε από τον Νόρις, ο οποίος λίγο αργότερα πήρε πολύ άσχημα νέα. Νωρίτερα στον αγώνα, είχε εμφανιστεί μια κίτρινη σημαία στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού και ο Βρετανός δεν σήκωσε το πόδι από το γκάζι όταν πέρασε από το σημείο.

Πολύ αργότερα, οι αγωνοδίκες εξέτασαν το συμβάν και έδωσαν στον Νόρις μια πολύ βαριά ποινή: 10 δευτερόλεπτα στάσης στο pitlane. Η έκτιση της ποινής έριξε τον Νόρις στη 15 και τελευταία θέση του αγώνα, ενώ απέμεναν μόνο 12 γύροι για το τέλος.

Ο Φερστάπεν πλέον δεν είχε καμία πίεση στην πρώτη θέση και ο Λεκλέρ στη 2η θέση, με τον Νόρις εκτός μάχης, ήξερε ότι με αυτήν την επίδοση εξασφάλιζε ότι η Ferrari θα συνέχιζε να διεκδικεί το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών. Ποινή διέλευσης από τα pit πήρε και ο Χάμιλτον, ο οποίος επίσης έπεσε εκτός βαθμών.

Μια εύκολη νίκη

Στους γύρους που απέμεναν μέχρι τον τερματισμό, ο Μαξ Φερστάπεν έκανε μια ήσυχη βόλτα στην έρημο και πρόσθεσε άλλη μία νίκη στο ενεργητικό του, φτάνοντας στις 63. Ο Λεκλέρ άντεξε με επιτυχία την πίεση του Πιάστρι και ήταν 2ος, με τον Αυστραλό της McLaren να παίρνει την 3η θέση. Ακολούθησαν οι Ράσελ, Γκασλί, Σάινθ, Αλόνσο, Ζου, Μάγκνουσεν και Νόρις, ο οποίος σημείωσε και τον ταχύτερο γύρο του αγώνα.

Το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο, 6-8 Δεκεμβρίου, με το GP Αμπου Ντάμπι.

Αποτελέσματα

Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool