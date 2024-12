Κλαταρισμένο ελαστικό για τους οδηγούς των Mercedes και Ferrari.

Ένας καθρέφτης από το μονοθέσιο του Άλεξ Άλμπον έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο Grand Prix Κατάρ. Αρχικά ξεκόλλησε από το μονοθέσιο της Williams και έμεινε στην ευθεία της πίστας. Λίγο αργότερο τον πάτησε ο Βάλτερι Μπότας, με αποτέλεσμα το σημείο να γεμίσει θραύσματα.

Valtteri Bottas running over Alex Albon's wing mirror which caused tyre punctures for Sir Lewis Hamilton & Carlos Sainz. #QatarGP #F1 pic.twitter.com/dYkAiuwi5J