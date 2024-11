Η βρετανική ομάδα έχει την πρώτη της ευκαιρία αυτό το τριήμερο να κατακτήσει το πρώτο πρωτάθλημα κατασκευαστών μετά από 26 χρόνια.

Η McLaren Racing είναι μία από τις ιστορικότερες ομάδες της Formula 1. H βρετανική ομάδα βρίσκεται στο κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ από το 1966 και έχουν οδηγήσει για λογαριασμό της ορισμένοι από τους καλύτερους οδηγούς στην ιστορία.

Στη σύγχρονη εποχή της η McLaren δεν βρίσκεται στη μάχη για τίτλους, με τον τελευταίο της να είναι ένα πρωτάθλημα οδηγών το 2008 δια χειρός Λιούις Χάμιλτον. Το πρωτάθλημα κατασκευαστών είναι αυτό που της λείπει ακόμη περισσότερα χρόνια, μιας και το κατέκτησε τελευταία φορά το 1998. Στο επερχόμενο Grand Prix Κατάρ η McLaren έχει τη δυνατότητα να κατακτήσει το πρώτο της πρωτάθλημα κατασκευαστών μετά από 26 χρόνια και τον πρώτο της τίτλο μετά από 16 χρόνια.

Η ομάδα του Ουόκινγκ είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας κατασκευαστών και στη Λουσέιλ έχει το πρώτο της «match point». Η διαφορά της από τη δεύτερη Ferrari είναι στους 24 βαθμούς και στα δύο Grand Prix που απομένουν ο μέγιστος αριθμός πόντων που μπορεί να πάρει μια ομάδα είναι 103.

