Η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 συνεχίζεται δίχως διακοπή και επισκέπτεται το Κατάρ που περιλαμβάνει τον τελευταίο Αγώνα Σπριντ του 2024.

Επιστροφή στη Μέση Ανατολή για τη Formula 1, με το κορυφαίο σπορ σε τέσσερις τροχούς να προετοιμάζεται για το Grand Prix Κατάρ το τριήμερο 29 Νοεμβρίου με 1 Δεκεμβρίου. Για τρίτη φορά στην ιστορία της θα επισκεφθεί την πίστα της Λουσέιλ, η οποία έχει ανανεωμένες εγκαταστάσεις και φιλοξενεί το 23ο αγωνιστικό τριήμερο στο 2024 και τον 6 και τελευταίο Αγώνα Σπριντ της σεζόν.

Ο πρώτος αγώνας στο Κατάρ πραγματοποιήθηκε το 2021 και επέστρεψε μόνιμα στο πρόγραμμα το 2023, έχοντας υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 10 ετών. Η διαδρομή έχει μήκος 5.419 μέτρα και αποτελείται από 16 στροφές. Την Κυριακή στον αγώνα οι οδηγοί θα διανύσουν 57 γύρους. Νικητής το 2023 ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Μαξ Φερστάπεν με το 1:24,319.

Στο Grand Prix Λας Βέγκας ο Μαξ Φερστάπεν αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής για τέταρτη φορά στην καριέρα του. Με το πρωτάθλημα οδηγών να έχει κριθεί το ενδιαφέρον στρέφεται σε αυτό των κατασκευαστών, καθώς η πρωτοπόρος McLaren έχει μόλις 24 βαθμούς προβάδισμα έναντι της Scuderia Ferrari. H μάχη τους στην έρημο του Κατάρ αναμένεται με αγωνία.

Unprecedented greatness, coming to a track near you 🍿 We've had a record SEVEN multiple race winners in 2024 🌟 #F1 pic.twitter.com/jKb5MqgCMv

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C3 (μαλακή), C2 (μεσαία) και C1 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Κατάρ. Πρόκειται για τις πιο σκληρές γόμες από την γκάμα της ιταλικής μάρκας. Φέτος δεν αναμένεται να υπάρχουν προβλήματα με τη διάρκεια ζωής των ελαστικών σε αντίθεση με το 2023.

The last back-to-back of this the longest ever Formula 1 season, gets underway in Qatar, the sixth Grand Prix weekend to be run to the Sprint format this year. Find more about it here: https://t.co/bWx7Yticez #QatarGP #F1 pic.twitter.com/cDE9ywvlmX