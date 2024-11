Ο γιος του θρύλου της Formula 1, Μίκαελ Σουμάχερ, αποχωρεί από τη θέση του δοκιμαστή οδηγού της Mercedes στο τέλος της σεζόν 2024, ανοίγοντας νέα κεφάλαια στην καριέρα του.

Η Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team ανακοίνωσε επίσημα ότι ο Μικ Σουμάχερ θα αποχωρήσει από τη θέση του δοκιμαστή οδηγού με την ολοκλήρωση της σεζόν 2024. Ο 25χρονος οδηγός εντάχθηκε στην ομάδα στις αρχές του 2023 και σε αυτά τα δύο χρόνια υπηρέτησε σε κρίσιμους ρόλους, τόσο στον προσομοιωτή όσο και στις δοκιμές στην πίστα.

Παράλληλα, ο Μικ Σουμάχερ αγωνίστηκε με την Alpine στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC), κατακτώντας την πρώτη ιστορική θέση στο βάθρο για τη μάρκα, στο Φούτζι της Ιαπωνίας.

