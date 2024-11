Η Formula 1 ανακοίνωσε την εξαετή επέκταση του συμβολαίου με το Grand Prix Ιταλίας, που φιλοξενείται στην πίστα της Μόντσα.

To Grand Prix Ιταλίας στην Μόντσα, την πίστα που αποκαλείται και «ναός της ταχύτητας» θα βρίσκεται στο πρόγραμμα της Formula 1 τουλάχιστον έως το 2031. Όπως ανακοινώθηκε, υπεγράφη ανάμεσα στις δύο πλευρές εξαετής επέκταση του τωρινού συμβολαίου, το οποίο ολοκληρώνεται το 2025.

BREAKING: Formula 1 to continue to race in Monza until at least 2031 🇮🇹#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/iYoKO9jVo8