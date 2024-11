Στην αυστριακή ομάδα θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους ώστε να διατηρήσουν στις τάξεις τους τον Ολλανδό σούπερσταρ της Formula 1.

H μάχη για το πρωτάθλημα του 2025 ξεκίνησε ήδη για τη Red Bull Racing. H ομάδα του Μίλτον Κινς παρά την κατάκτηση ενός εκ των δύο φετινών τίτλων της Formula 1 έχει πολλά τα οποία πρέπει να διορθώσει ώστε να παραμείνει στην κορυφή.

Η ενδεχόμενη πτώση στην απόδοσή της και η έλλειψη ταχύτητας δεν αποκλείεται να ωθήσουν εκτός Red Bull τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του. Αυτό ακριβώς θέλει να αποφύγει ο επικεφαλής των «ταύρων», Κρίστιαν Χόρνερ, ο οποίος πιστεύει πως και την επόμενη σεζόν ο Ολλανδός θα είναι στη μάχη του τίτλου.

«Η σχέση του Μαξ με την ομάδα είναι τέτοια που ο καθένας μπορεί να δει την εμπιστοσύνη που υπάρχει και από τις δύο πλευρές. Είναι στο χέρι μας να έχουμε καλή δουλειά και να του δώσουμε ένα μονοθέσιο με το οποίο θα μπορεί και το 2025 να παλέψει για το πρωτάθλημα. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Δεν πιστεύω πως θα είναι κάτι εύκολο, όμως δεν θα είναι εύκολο για καμία ομάδα. Πιστεύω πως μπορούμε να πάρουμε πολλά μαθήματα από τη φετινή σεζόν», ανέφερε ο Βρετανός.

