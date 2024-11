Στην αυστριακή ομάδα δεν θα είναι σίγουρα αν η εξέλιξη του μονοθεσίου του 2025 είναι η σωστή αν δεν το δουν να αγωνίζεται στην πίστα.

Μπορεί στο πρωτάθλημα οδηγών ο Μαξ Φερστάπεν να έχει κατακτήσει τον τέταρτο τίτλο της καριέρας του, αλλά η Red Bull Racing έχει πολλούς λόγους να ανησυχεί για το μέλλον. Η εξέλιξη του φετινού μονοθεσίου αποδείχθηκε προβληματική, καθώς οι άμεσοι αντίπαλοί της την έφτασαν και την ξεπέρασαν σε απόδοση. Αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα από τις 133 ημέρες που μεσολάβησαν μεταξύ των δύο τελευταίων νικών σε Grand Prix του Μαξ Φερστάπεν.

