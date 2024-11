Ο Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari είναι πεπεισμένος πως όταν η ταχύτητα των μονοθεσίων είναι παραπλήσια, ο Μαξ Φερστάπεν δεν μπορεί να κυριαρχήσει στη Formula 1.

Η δήλωση του Μαξ Φερστάπεν πως θα κέρδιζε το φετινό πρωτάθλημα ακόμα και αν οδηγούσε για τη McLaren ή τη Ferrari, έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull Racing κατέκτησε το τέταρτο πρωτάθλημά του στο Λας Βέγκας και μπήκε σε ένα πολύ κλειστό club οδηγών που το έχουν καταφέρει αυτό.

O οδηγός της Ferrari, Κάρλος Σάινθ, όταν ενημερώθηκε για τις δηλώσεις του Ολλανδού πολυπρωταθλητή εξέφρασε τη διαφωνία του. Ο 30χρονος Ισπανός πιστεύει πως όταν η δυναμική των μονοθεσίων είναι παραπλήσια ανάμεσα στις ομάδες, ο Φερστάπεν δεν είναι σίγουρος νικητής.

