Ο Μονεγάσκος έδωσε λίγες ακόμη πληροφορίες σχετικά με τους λόγους που ήταν έξαλλος με τον Κάρλος Σάινθ στο Λας Βέγκας.

Οι τελευταίοι αγώνες των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ ως teammates δεν εξελίσσονται ιδανικά. Στο Grand Prix Λας Βέγκας ο Λεκλέρ ήταν ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με τον Ισπανό, κάτι το οποίο εξέφρασε με έντονο τρόπο στον ασύρματο μετά τον τερματισμό.

Η αντίδρασή του δεν πέρασε απαρατήρητη και δέχθηκε πολλές ερωτήσεις για τους λόγους τους οποίους ήταν τόσο εκνευρισμένος. Σε σχετική ερώτηση από το Sky Sports Italy, o Λεκλέρ είπε: «Δεν είμαι καθόλου χαρούμενος, αλλά δεν θα προβώ σε λεπτομέρειες. Γιατί είμαι θυμωμένος; Διότι μιλάμε για ορισμένες περιπτώσεις και σενάρια πριν τον αγώνα και είμαι ο μόνος που σέβομαι αυτά που συζητάμε. Από εδώ και πέρα θα σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Είναι κρίμα που δεν μπόρεσα να πάρω περισσότερους βαθμούς από τον Λάντο Νόρις».

Lap 32/50: Second stop complete for @Charles_Leclerc who also takes another set of fresh Hards @Carlossainz55 - P4@Charles_Leclerc - P5#LasVegasGP #F1 pic.twitter.com/TFAvbwSx4a