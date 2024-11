O Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari ήταν πολύ εκνευρισμένος με τον teammate του μετά το τέλος του αγώνα της Formula 1 στο Λας Βέγκας.

Μπορεί στο Grand Prix Λας Βέγκας να έκανε το 2-3 και να μείωσε σημαντικά τη διαφορά από τη McLaren στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, ωστόσο δεν είναι όλα ρόδινα στη Scuderia Ferrari. Ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος και εκνευρισμένος μετά τον τερματισμό και εξέφρασε το θυμό του στον ασύρματο μην έχοντας την υπομονή να τα πει από κοντά στην ομάδα του.

Ο λόγος για τον οποίο είχε νεύρα ήταν η συμπεριφορά του teammate του, Κάρλος Σάινθ. Μετά τη δεύτερη αλλαγή ελαστικών του, ο Λεκλέρ επέστρεψε στην πίστα ακριβώς μπροστά από τον Ισπανό. Η Ferrari έδωσε εντολή στον Σάινθ να μείνει πίσω από τον Λεκλέρ, κάτι για το οποίο είχε ενημερωθεί ο Μονεγάσκος.

