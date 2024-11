O επτάκις πρωταθλητής της Formula 1 ήταν εντυπωσιακά γρήγορος στο σιρκουί πόλης του Λας Βέγκας, κάτι που αντιλήφθηκαν αρκετοί οδηγοί.

Το τέλος του Grand Prix Λας Βέγκας έφερε τον Λούις Χάμιλτον πίσω στο βάθρο, όμως του άφησε μία πικρή γεύση. Αν δεν είχε κάνει τα λάθη στο Q3 των κατατακτήριων δοκιμών, θα είχε τον πρώτο λόγο για τη νίκη.

Ακόμα και έτσι, ο 39χρονος Βρετανός ψηφίστηκε από το κοινό ως «Driver of the Day», με ποσοστό 32,7%. Οι προσπεράσεις που τον έφεραν από τη 10η στη 2η θέση, σίγουρα ήταν η αιτία.

Στο ακόλουθο βίντεο μπορείτε να δείτε όλες τις κινήσεις του επτάκις πρωταθλητή, την μία μετά την άλλη.

Lewis with the moves 🕺



Hamilton powers from P10 to the podium 💪#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/qBeYAGzekW