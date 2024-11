O 26χρονος Βρετανός μπήκε... φουριόζος στην τελευταία του προσπάθεια στο Q3 των κατατακτήριων δοκιμών.

H επιμονή του Τζορτζ Ράσελ να βγει τελευταίος στην πίστα του Λας Βέγκας για την προσπάθειά του στο Q3, απέδωσε καρπούς. Η πρόσφυση βελτιωνόταν όσο περνούσε η ώρα στις κατατακτήριες δοκιμές και ο Βρετανός οδηγός της Mercedes πήρε την pole position ενόψει του αγώνα το βράδυ του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας στις 8 το πρωί της Κυριακής).

Δείτε στο ακόλουθο βίντεο όλο τον γύρο του Ράσελ που ολοκληρώθηκε σε 1:32.312, χρόνος σχεδόν 1 δέκατο του δευτερολέπτου καλύτερος από αυτόν του Κάρλος Σάινθ,

By George, what a lap! 🤩



Ride onboard with George Russell as he storms to pole on the streets of Vegas 🎥#F1 #LasVegasGP @pirellisport pic.twitter.com/TR1QxKvnPe