Ο Τζορτζ Ράσελ επιβεβαίωσε την ταχύτητα της Mercedes ενώ ο Πιέρ Γκασλί στην 3η θέση έκανε την έκπληξη.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Λας Βέγκας, του 22ου φετινού αγώνα της Formula 1, είχαν συναρπαστική εξέλιξη και τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG F1 στην pole position. Ο Βρετανός ήταν γρήγορος όλο το 3ήμερο και έφερε το αποτέλεσμα, τη στιγμή που ο Λούις Χάμιλτον έμεινε στη 10η θέση. Ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari πήρε την 2η θέση και θα βρίσκεται στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, ενώ τα βλέμματα τράβηξε η 3η θέση του Πιέρ Γκασλί με την Alpine, ο οποίος άφησε στην 4η θέση τον Σαρλ Λεκλέρ με την άλλη Ferrari.

Q1

Οι κατατακτήριες δοκιμές στη Πρωτεύουσα του τζόγου ξεκίνησαν με πολύ… κρύο, καθώς η θερμοκρασία στον αέρα βρισκόταν μόλις στους 12 βαθμούς ενώ η επιφάνεια της πίστας δεν ήταν ιδιαίτερα θερμότερη στους 15 βαθμούς. Επομένως, η μεγαλύτερη πρόκληση για τους οδηγούς ήταν να φέρουν τα ελαστικά της Pirelli στην κατάλληλη θερμοκρασία.

Η τακτική των περισσότερων οδηγών ήταν να κάνουν δύο γρήγορους γύρους με το ίδιο σετ ελαστικών, ώστε να μπορούν να το προθερμάνουν αποτελεσματικότερα και να εκμεταλλευτούν τη ραγδαία βελτίωση της κατάστασης της πίστας. Οι Mercedes για άλλη μία φορά έδειξαν την ταχύτητά τους παίρνοντας τις δύο πρώτες θέσεις, με τον Ράσελ στην πρώτη θέση και τον Χάμιλτον στη δεύτερη. Οι εκπλήξεις δεν έλειψαν για άλλη μία φορά, με τον Πέρεζ να μένει εκτός 15άδας στη 16η θέση. Μαζί με τον Μεξικανό, αποκλείστηκαν οι Αλόνσο, Άλμπον, Μπότας και Στρολ.

Q2

Στο δεύτερο σκέλος των κατατακτήριων η κατάσταση της πίστας συνέχισε να βελτιώνεται και οι χρόνοι να πέφτουν παρότι οι κορυφαίοι οδηγοί συνέχισαν με τα ίδια ελαστικά που είχαν στο Q1 για την πρώτη τους γρήγορη προσπάθεια, στην οποία και πάλι ο Ράσελ ήταν ταχύτερος όλων, μπροστά από τον Χάμιλτον.

Παρά το μεγάλο μήκος της πίστας, οι διαφορές ήταν μικρές και η μάχη για την είσοδο τη 10άδα ήταν αρκετά έντονη. Κι ενώ ο Χάμιλτον περνούσε στην πρώτη θέση του πίνακα των χρόνων, μπροστά από τον Σάινθ, οι πέντε οδηγοί που αποκλείστηκαν ήταν οι Οκόν, Μάγκνουσεν, Ζου, Κολαπίντο και Λόσον. Το Q2 τελείωσε με τη σφοδρή έξοδο του Φράνκο Κολαπίντο, ο οποίος χτύπησε στον τσιμεντένιο τοίχο και κατέστρεψε το μονοθέσιο της Williams, ενώ το χρονόμετρο είχε μηδενιστεί.

Q3

Το τρίτο σκέλος άρχισε με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση, καθώς έπρεπε να απομακρυνθεί το μονοθέσιο του Κολαπίντο και να γίνουν επισκευές στο σημείο της πρόσκρουσης. Το pitlane άνοιξε και οδηγοί βγήκαν στην πίστα για την πρώτη γρήγορη προσπάθειά τους. Ο Ράσελ με τη Mercedes και πάλι έθεσε το ρυθμό, μπροστά από τους Σάινθ και Φερστάπεν, ενώ οι Λεκλέρ και Χάμιλτον έκαναν λάθη και έμειναν πολύ πίσω.

Οι οδηγοί ξαναβγήκαν στην πίστα με φρέσκα ελαστικά για άλλη μια προσπάθεια, που θα ήταν και η πιο κρίσιμη. Ο Χάμιλτον έκανε νωρίς ένα λάθος και έμεινε εκτός μάχης, αλλά ο Τζορτζ Ράσελ βελτίωσε το χρόνο του και εξασφάλισε την pole position, μπροστά από τον Κάρλος Σάινθ. Ο Πιέρ Γκασλί έκανε την έκπληξη και πήρε την 3η θέση, με τον Σαρλ Λεκλέρ στην 4η και τον Μαξ Φερστάπεν στην 5η θέση. Ακολούθησαν οι Νόρις, Τσουνόντα, Πιάστρι, Χούλκενμπεργκ και Χάμιλτον.

Ο αγώνας της Κυριακής στο Λας Βέγκας θα αρχίσει στις 8 το πρωί ώρα Ελλάδας.

