Στην Mercedes-AMG F1 δεν περίμεναν να έχουν το πιο γρήγορο μονοθέσιο στους δρόμους του Λας Βέγκας.

Με μία εντυπωσιακή εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Λας Βέγκας, ο Τζορτζ Ράσελ εξασφάλισε την τέταρτη pole position στην καριέρα του στη Formula 1 και τρίτη φετινή.

Μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών, ο 26χρονος Βρετανός οδηγός ρωτήθηκε αν στην Mercedes πίστευαν ότι θα ήταν τόσο γρήγοροι στο σιρκουί πόλης του Λας Βέγκας. «Ειλικρινά όχι. Είναι απίστευτο ότι βρισκόμαστε και πάλι στην pole position. Είμαστε πολύ γρήγοροι χθες και σήμερα, ήξερα ότι η τελευταία προσπάθεια στο Q3 είναι η σημαντική. Δεν μετράει τι κάναμε μέχρι τότε. Θα πρέπει να... ψάξουμε βαθιά για να δούμε για ποιο λόγο είμαστε εδώ τόσο γρήγοροι, γιατί αποτελεί έκπληξη».

YESSSSS GEORGE!!!! WHAT A LAP!! HE GETS POLE IN VEGAS!!!! 👏👏 pic.twitter.com/a5ewhDGKaa