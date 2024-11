Το Ράλλυ Ιαπωνίας θα αναδείξει νέο παγκόσμιο πρωταθλητή και οι δύο οδηγοί της Hyundai είναι έτοιμοι για την τελική μάχη.

Η αυλαία στο πρωτάθλημα του WRC πέφτει με τον 13ο αγώνα της σεζόν, το Ράλλυ Ιαπωνίας. Στις ασφάλτινες ειδικές διαδρομές θα αναδειχθεί ο παγκόσμιος πρωταθλητής, με τους Τιερί Νεβίλ και Οτ Τάνακ να διεκδικούν τον τίτλο.

Ο Βέλγος έχει ένα σαφές προβάδισμα 25 βαθμών, κάτι που σημαίνει ότι του αρκεί η 6η θέση το Σάββατο (με την προϋπόθεση να τερματίσει την Κυριακή) για να πανηγυρίσει τον παρθενικό του τίτλο στο WRC.

Το πρόγραμμα του Ράλλυ Ιαπωνίας περιλαμβάνει 21 ειδικές διαδρομές, από την Πέμπτη 21 έως την Κυριακή 24 Νοεμβρίου.

