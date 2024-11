Ο Ισπανός οδηγός πιστεύει πως έχει όλα όσα χρειάζεται ώστε μελλοντικά να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1.

Στη φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1 ο Κάρλος Σάινθ μετράει δύο νίκες. Η πρώτη ήταν στην Αυστραλία και η δεύτερη στο Μεξικό. Και στα δύο αυτά Grand Prix ο Ισπανός ήταν εξαιρετικός και δεν άφησε κανένα περιθώριο στους αντιπάλους του ώστε να τον αμφισβητήσουν.

Η νίκη στο Μεξικό είχε ιδιαίτερη σημασία στον Σάινθ, κυρίως σε ψυχολογικό επίπεδο. Ο 30χρονος έψαχνε έναν ακόμη θρίαμβο πριν αποχωρήσει από τη Ferrari για λογαριασμό της Williams το 2025 και ήθελε να το κάνει με το κεφάλι ψηλά.

