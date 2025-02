Με αισιοδοξία και καθαρό μυαλό ξεκινά τη νέα χρονιά ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ψάχνει τον πέμπτο τίτλο της καριέρας του.

Το 2024 ήταν μία ακόμη σεζόν που ο Μαξ Φερστάπεν κατέκτησε τον τίτλο στη Formula 1. O Ολλανδός έκανε το 4/4 σε μία χρονιά που είχε πολλές δυσκολίες και κατάφερε να κερδίσει μόλις 9 από τα 24 Grand Prix που πραγματοποιήθηκαν.

Οι αντίπαλοι της Red Bull Racing είχαν καλύτερο ρυθμό εξέλιξης των μονοθεσίων τους και μέχρι το τέλος του 2024 κατάφεραν να την ξεπεράσουν. Παράλληλα στο εργοστάσιο του Μίλτον Κινς αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα με τη μεθοδολογία τους και την κατεύθυνση που έπρεπε να ακολουθήσουν για να κάνουν το μονοθέσιο ταχύτερο.

Ενόψει της νέας χρονιάς, ο Φερστάπεν μίλησε με αισιοδοξία για την κατεύθυνση στην εξέλιξη της νέας RB21, με την οποία θα διεκδικήσει τον πέμπτο τίτλο της καριέρας του: «H κατεύθυνση στην εξέλιξη που επιλέξαμε ήταν πολλά υποσχόμενη όμως δεν δούλεψε στην πίστα, οπότε χρειάστηκε να κάνουμε μερικές αλλαγές. Ελπίζω πως τώρα έχουμε πάρει τη σωστή κατεύθυνση στην εξέλιξη. Έχουμε αυτοπεποίθηση στην ομάδα πως έχουμε πάρει τη σωστή κατεύθυνση αλλά θα δούμε όσα μπορούμε να αντλήσουμε στην τελευταία μας σεζόν με αυτό το μονοθέσιο».

