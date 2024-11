Ο Πέκο Μπανάια νίκησε στον «τελικό» της Βαρκελώνης αλλά ο Χόρχε Μαρτίν με την 3η θέση εξασφάλισε τον ιστορικό τίτλο.

Ο τελευταίος αγώνας του 2024 για το MotoGP ήταν ο GP Αλληλεγγύης στο Circuit de Catalunya της Βαρκελώνης και για τρίτο χρόνο στη σειρά έκρινε τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή. Αυτός ήταν ο Χόρχε Μαρτίν με την Ducati GP24 της Pramac Racing, που ξεκίνησε τον αγώνα με διαφορά 19 βαθμών και απλώς τερμάτισε στην 3η θέση για να εξασφαλίσει τον πρώτο τίτλο του και να γράψει ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος αναβάτης στην σύγχρονη ιστορία του MotoGP που παίρνει το πρωτάθλημα ενώ τρέχει για δορυφορική ομάδα.

Το αγώνα στη Βαρκελώνη κέρδισε ο Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati Lenovo, ο οποίος προηγήθηκε σε όλους τους γύρους, από την εκκίνηση έως τον τερματισμό, αλλά η 11η φετινή του νίκη σε grand prix δεν ήταν αρκετή για να διατηρήσει τον τίτλο του. Ο Μαρκ Μάρκεθ με την Gresini Ducati τερμάτισε στη 2η θέση.

Εκκίνηση

Ο Πέκο Μπανάια έκανε ιδανική εκκίνηση από την pole position και έστριψε πρώτος, μπροστά από τον Χόρχε Μαρτίν, που από την 4η ανέβηκε στη 2η θέση. Ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν τρίτος, μπροστά από τον Μπαστιανίνι, ενώ ο Αλέιξ Εσπαργκαρό έχασε και πάλι αρκετές θέσεις.

Ενώ ο Μπανάια δεν απειλήθηκε στην πρώτη θέση, ο Μάρκεθ ήταν αρκετά επιθετικός και γρήγορα πέρασε τον Μαρτίν για να πάρει τη 2η θέση. Ο Μαρτίν άλλωστε δεν είχε διάθεση για ανώφελες μάχες, αφού του αρκούσε και η 9η θέση για πάρει το πρωτάθλημα.

Δύο για τη νίκη, ένας για τον τίτλο

Ενώ περνούσαν οι γύροι, το δίδυμο της κορυφής, δηλαδή οι Μπανάια και Μάρκεθ, άρχισε να απομακρύνεται, ενώ ο Μαρτίν στην 3η θέση έκανε αγώνα αναμονής. Πίσω του πλέον, στην 4η θέση, είχε τον καλό του φίλο Αλέιξ Εσπαργκαρό, ο οποίος στον τελευταίο αγώνα του με την Aprilia είχε ξανακερδίσει κάποιες από τις χαμένες θέσεις.

Ο Εσπαργκαρό έδωσε μια σύντομη μάχη με τον Ενέα Μπαστιανίνι, αλλά ο Ιταλός της Ducati δεν απέφυγε τα μικρά λάθη και έπεσε ακόμα πιο πίσω, στην 8η θέση. Ο Μπαστιανίνι θα ήθελε να είναι πιο μπροστά για να διεκδικήσει θέσεις από τον Μαρτίν, όπως έκανε το Σάββατο στο Σπριντ, αλλά δεν έδειξε να έχει το ρυθμό που χρειαζόταν.

Τυπική διαδικασία

Οι γύροι που απέμεναν μέχρι το τέλος του αγώνα δεν έφεραν δράματα και ανατροπές. Ο Πέκο Μπανάια νίκησε, με τον Μαρκ Μάρκεθ στη 2η θέση και τον -πρωταθλητή πλέον- Χόρχε Μαρτίν να παίρνει με άνεση την 3η θέση. Ακολούθησαν οι Α. Μάρκεθ, Α. Εσπαργκαρό, Μπίντερ, Μπαστιανίνι, Μπορμπιντέλι, Ακόστα και Μπετζέκι.

Η αγωνιστική σεζόν του 2024 ολοκληρώθηκε με τον Μαρτίν να απολαμβάνει τη σαμπάνια του πρωταθλητή. Ωστόσο, οι διακοπές για ομάδες και αναβάτες θα περιμένουν λίγο ακόμα, καθώς την Τρίτη 19/11 θα πραγματοποιηθεί μία ημέρα δοκιμών στη Βαρκελώνη, με τις μοτοσικλέτες του 2025.

Αποτελέσματα

Φωτογραφίες: Red Bull Content Pool