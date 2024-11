Ο Πέκο Μπανάια έκανε το καθήκον του και πήρε τη νίκη ενώ ο Ενέα Μπαστιανίνι τον βοήθησε όσο μπορούσε, προσπερνώντας τον Χόρχε Μαρτίν.

Ο Αγώνας Σπριντ για το GP Αλληλεγγύης στη Βαρκελώνη, του τελευταίου φετινού αγωνιστικού 3ημέρου για το MotoGP, δεν έβγαλε πρωταθλητή. Ο Πέκο Μπανάια με την εργοστασιακή Ducati πήρε με κυριαρχικό τρόπο τη νίκη και πήγε τον «τελικό» στο νήμα, που είναι ο αγώνας της Κυριακής. Ο ομόσταβλός του στην Ducati Lenovo, ο Ενέα Μπαστιανίνι, έκανε το καλύτερο που μπορούσε για να βοηθήσει τον συμπατριώτη του και τερμάτισε 2ος, προσπερνώντας τον Χόρχε Μαρτίν στον τελευταίο γύρο. Ο Μαρτίν πήρε την 3η θέση και παραμένει ακλόνητο φαβορί για τον τίτλο.

