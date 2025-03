Η αλλαγή του Λόσον επαναφέρει τη συζήτηση για το πώς η Red Bull διαχειρίζεται τα ταλέντα της - και το κόστος των αποφάσεών της.

Η είδηση έσκασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης μετά την Κίνα: ο Γιούκι Τσουνόντα αντικαθιστά τον Λίαμ Λόσον στη Red Bull, με άμεση ισχύ από τη Σουζούκα. Το περιμέναμε -εμείς στο gmotion το είχαμε γράψει ήδη από την Κυριακή- αλλά ακόμη κι έτσι, η ανακοίνωση άφησε μια γνώριμη επίγευση.

Η Red Bull πήρε έναν νεαρό οδηγό, του έδωσε δύο Grand Prix, και όταν δεν ανταποκρίθηκε άμεσα, τον έστειλε πίσω στο δεύτερο κάθισμα. Κάποιοι θα το πουν «αγωνιστική απόφαση». Άλλοι, «ρεαλισμό». Εγώ θα το πω αλλιώς: άλλη μια επίδειξη του πώς δουλεύει η μηχανή του κιμά που λέγεται Red Bull.

Ας το δούμε καθαρά. Η Red Bull δεν είναι απλώς μια ομάδα. Είναι μια σχολή, μια εταιρεία, μια γραμμή παραγωγής ταλέντων - και ταυτόχρονα μια διαδικασία σκληρής επιλογής. Το Red Bull Junior Team ήταν για χρόνια η πιο συστηματική και επιθετική προσπάθεια ανάδειξης οδηγών στη Formula 1. Έβγαλε τον Σεμπάστιαν Φέτελ, τον Ντάνιελ Ρικιάρντο, και πολλούς άλλους που δεν πρόλαβαν να αφήσουν το στίγμα τους, γιατί απλώς δεν είχαν το περιθώριο του χρόνου. Κατά κάποιο τρόπο έβγαλε και τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος δεν προέρχεται από τα «σπλάχνα» της αλλά εντάχθηκε όταν επιβεβαιώθηκε η προοπτική της F1.

🗣️ "It has been difficult to see Liam struggle with the RB21 at the first two races and as a result we have collectively taken the decision to make an early switch."



More from Christian on today's announcement 📣👇