Ο Πέκο Μπανάια με την Ducati θα ξεκινήσει από την πρώτη θέση στη Βαρκελώνη, 4ος ο Χόρχε Μαρτίν.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Αλληλεγγύης, του τελευταίου φετινού αγώνα του MotoGP που γίνεται στη Βαρκελώνη αντί για τη Βαλένθια, είχαν για πρωταγωνιστή τον Πέκο Μπανάια της εργοστασιακής Ducati Lenovo, ο οποίος θα βρίσκεται στην πρώτη θέση της εκκίνησης στο Σπριντ του Σαββάτου και στο GP της Κυριακής, στην προσπάθειά του να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Ο Αλέιξ Εσπαργκαρό, στον τελευταίο του αγώνα με την Aprilia στο MotoGP, πήρε τη δεύτερη θέση και 3ος ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ με την Gresini Ducati. Ο Χόρχε Μαρτίν, που προηγείται στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, θα εκκινήσει από την 4η θέση.

Το πρώτο σκέλος των κατατακτήριων στο Circuit de Catalunya άρχισε με πολύ καλό καιρό και στεγνή πίστα, με 13 αναβάτες να διεκδικούν τις δύο πρώτες θέσεις, που οδηγούσαν στο Q2. Οι «μνηστήρες» ήταν αρκετοί και ο ανταγωνισμός έντονος.

Ο Φράνκο Μορμπιντέλι με την Ducati της Pramac ήταν αδιαφιλονίκητα ο ταχύτερος αναβάτης του Q1 και πήρε την πρώτη θέση, ενώ η δεύτερη πήγε στον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha, ο οποίος άφησε για λίγα χιλιοστά στην 3η θέση τον Τζοάν Μιρ της εργοστασιακής Repsol Honda.

Η κρισιμότητα του «τελικού» έκανε ακόμα πιο αγχωτική την περίοδο των κατατακτήριων για τους αναβάτες, που προσπαθούσαν για τον καλύτερο δυνατό χρόνο αλλά ταυτόχρονα δεν ήθελαν να κάνουν λάθη που θα μπορούσαν να κοστίσουν.

Ο Πέκο Μπανάια ήξερε ότι μόνο με νίκες μπορούσε να κρατήσει ζωντανές τις -λίγες- ελπίδες του για τον τίτλο και για να τις πετύχει έπρεπε να έχει καλή θέση στην εκκίνηση. Δεν ήταν έκπληξη επομένως που στην πρώτη γρήγορη προσπάθεια στο Q2 ο Ιταλός της Ducati ήταν ταχύτερος, μπροστά από τους Μαρκ Μάρκεθ και Χόρχε Μαρτίν.

Τελικά, ο Μπανάια εξασφάλισε την τελευταία pole position της χρονιάς, παρά την εκπληκτική προσπάθεια του Αλέιξ Εσπαργκαρό, ο οποίος έφτασε πολύ κοντά αλλά έμεινε στη 2η θέση, μόνο 55 χιλιοστά πίσω από τον Ιταλό. Ο Μαρκ Μάρκεθ πήρε την 3η θέση και άφησε τον Χόρχε Μαρτίν στην 4η θέση και στη 2η σειρά της εκκίνησης. Ακολούθησαν οι Μορμπιντέλι, Ακόστα, Βινιάλες, Μπαστιανίνι, Μπετζέκι, Κουαρταραρό, Α. Μάρκεθ και Ζαρκό.

