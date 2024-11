Ο παραγωγός της ταινίας για τη Formula 1, Τζέρι Μπρουκχάιμερ, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Μπαντ Πιτ, μίλησε για τη συνεισφορά του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή.

Στις 25 Ιουνίου 2025 θα βγει στους κινηματογράφους η πολυαναμενόμενη ταινία «F1» με θέμα τη Formula 1 και πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ. Ήδη έχουμε δει το πρώτο επίσημο τρέιλερ για την ταινία, με τον διάσημο ηθοποιό να τίθεται αντιμέτωπος με αστέρες του σπορ, όπως οι Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν.

Στην ταινία, ο Μπραντ Πιτ υποδύεται τον Σόνι Χέιζ, έναν πρώην οδηγό αγώνων της Formula 1 που επιστρέφει στο άθλημα για να γίνει μέντορας του νεαρού και ταλαντούχου οδηγού Τζόσουα Πιρς, τον οποίο υποδύεται ο Ντάμσον Ίντρις. Η σκηνοθεσία της ταινίας είναι του Τζόζεφ Κοζίνσκι και η παραγωγή του Τζέρι Μπρουκχάιμερ, ενώ στην παραγωγή συμμετέχει και ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον.

Brad Pitt congratulating Lewis Hamilton after he won the British GP yesterday at Silverstone.#bradpitt #Formula1 pic.twitter.com/jAl52qtF9g