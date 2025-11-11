Ένα ακόμα απογοητευτικό αγωνιστικό τριήμερο για τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1, ο οποίος βλέπει την τύχη να του «γυρνά» συνεχώς την πλάτη.

To Grand Prix Βραζιλίας δεν θα μπορούσε να κυλίσει χειρότερα για τον Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός δέχθηκε χτύπημα από τον Κάρλος Σάινθ στην εκκίνηση και από την επαφή προκλήθηκε σοβαρή ζημιά στο δάπεδο του μονοθεσίου του.

Σαν να μην έφτανε αυτό στο τέλος του πρώτου γύρου είχε επαφή με τον Φράνκο Κολαπίντο της Alpine και είδε την εμπρός αεροτομή του να διαλύεται. Έπειτα από πολλούς γύρους στις τελευταίες θέσεις λόγω απώλειας 40 βαθμών αεροδυναμικής απόδοσης ο Βρετανός εγκατέλειψε έναν μίζερο αγώνα.

Το όνειρο που έγινε εφιάλτης

Μετά τον αγώνα, ο Χάμιλτον εμφανίστηκε λακωνικός και εμφανώς απογοητευμένος, σε μια σύντομη συνέντευξη 35 δευτερολέπτων στο Sky Sports F1:

«Είναι εφιάλτης. Και τον ζω εδώ και καιρό. Από το όνειρο του να οδηγάς για μια φανταστική ομάδα, μέχρι τον εφιάλτη των αποτελεσμάτων που έχουμε. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Είναι δύσκολο. Αύριο θα σηκωθώ ξανά, θα συνεχίσω να προπονούμαι, να δουλεύω με την ομάδα. Ήθελα πολύ να τους φέρω καλούς βαθμούς αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά θα επιστρέψω πιο δυνατός στον επόμενο αγώνα και θα προσπαθήσω να ανακάμψω», είπε ο Βρετανός.

The toughest way to end the weekend, but we won’t give up 🫶🇧🇷 pic.twitter.com/Ykox1n9IQV November 9, 2025

Μέσα στο χάος ο Χάμιλτον βλέπει θετικά δείγματα

Μπορεί να μην κατάφερε να βαθμολογηθεί στη Βραζιλία, που θεωρείται ως το δεύτερο σπίτι του, όμως ο Χάμιλτον προσπαθεί να δει τη θετική πλευρά της κάκιστης αγωνιστικής κατάστασης.

«Θα ήταν λάθος να πούμε ότι δεν υπάρχουν καθόλου θετικά στοιχεία. Αν δεις την απόδοση του Σαρλ στις κατατακτήριες, δείχνει ότι το μονοθέσιο έχει ρυθμό. Απλώς πρέπει να παλέψουμε μέσα από αυτές τις δυσκολίες. Πιστεύω πως όλα αυτά τα εμπόδια οδηγούν κάπου… πιστεύω πως υπάρχει κάτι εξαιρετικό μπροστά μου, στη ζωή και στο πεπρωμένο μου», είπε στο Viaplay.

Παρά τα απογοητευτικά αποτελέσματα, ο Βρετανός δηλώνει αποφασισμένος να παραμείνει προσηλωμένος στη Ferrari: «Πραγματικά εξακολουθώ να πιστεύω σε αυτή την ομάδα και σε ό,τι μπορούμε να πετύχουμε μαζί. Πρέπει απλώς να συνεχίσω να πιέζω και να τους δίνω ό,τι μπορώ».