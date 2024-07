Λίγα λεπτά πριν την εκκίνηση του Grand Prix στο Σίλβερστον, δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «F1».

Στις 25 Ιουνίου 2025 θα βγει στους κινηματογράφους η πολυαναμενόμενη ταινία «F1» με θέμα τη Formula 1 και πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ. Στα social media της F1 ανέβηκε το πρώτο τρέιλερ της ταινίας που σκηνοθετεί ο Τζόζεφ Κοζίνσκι (Top Gun: Maverick).

This is F1. Starring Brad Pitt.



In cinemas Summer 2025.