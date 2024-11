Η ιταλική ομάδα δεν πρόκειται να αλλάξει τακτική στην προσπάθειά της να κατακτήσει τον πρώτο της τίτλο στη Formula 1 μετά από 16 χρόνια.

Στους τελευταίους τρεις αγώνες η Scuderia Ferrari κατάφερε να κερδίσει δύο φορές με τους Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ να ανεβαίνουν στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου. Αυτά τα αποτελέσματα την έφεραν στη διεκδίκηση του φετινού τίτλου της Formula 1 στους κατασκευαστές.

Η διαφορά της Ferrari από την πρωτοπόρο McLaren είναι 36 βαθμοί με τρία Grand Prix και έναν Αγώνα Σπριντ για το τέλος της φετινής χρονιάς. Στόχος της ιταλικής ομάδας είναι να κατακτήσει τον πρώτο της τίτλο στη Formula 1 μετά το 2008. Για τον επικεφαλής της, Φρεντ Βασέρ, η βαθμολογία του είναι κάτι αδιάφορο.

Admin’s POV from the team celebrations in Austin 🏆🍾 pic.twitter.com/TdriakEz0b