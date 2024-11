Η αμιγώς ηλεκτρική πλατφόρμα AMG.EA ανοίγει νέους ορίζοντες για τα SUV της Mercedes-AMG, συνδυάζοντας κορυφαίες επιδόσεις και καινοτόμο σχεδιασμό.

Η Mercedes-AMG γράφει μια νέα σελίδα στην ιστορία της, καθώς για πρώτη φορά στα 57 χρόνια της ύπαρξής της ανάπτυξε ένα SUV αποκλειστικά στο εργοστάσιό της στο Affalterbach. Το νέο ηλεκτρικό off-roader, βασισμένο στην αμιγώς ηλεκτρική πλατφόρμα AMG.EA, αποτελεί το δεύτερο μοντέλο της σειράς αυτής, που στοχεύει στην προσφορά μοναδικών επιδόσεων με την τεχνολογία του μέλλοντος. Η χειμερινή περίοδος δοκιμών για τα οχήματα εξέλιξης πλησιάζει, και οι προσδοκίες είναι υψηλές.

Η κατηγορία των SUV υψηλών επιδόσεων ήταν πάντα στρατηγικής σημασίας για την AMG. Από την ML 55 AMG πριν 25 χρόνια, η μάρκα κατάφερε να αναδείξει τα off-road μοντέλα της, τα οποία γνώρισαν τεράστια επιτυχία και καταξίωση στην αγορά. Σήμερα, η Mercedes-AMG προσφέρει έξι σειρές SUV, όπως οι GLA, GLC, και GLS, με το θρυλικό Geländewagen Mercedes-AMG G 63 να ξεχωρίζει ως σύμβολο των απόλυτων επιδόσεων εκτός δρόμου.

Ο Μάικλ Σίμπε, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Mercedes-AMG, εξήγησε τη φιλοσοφία πίσω από τη νέα αυτή εξέλιξη: «Με το SUV "Born in Affalterbach", ανταποκρινόμαστε στη μεγάλη ζήτηση για high-performance οχήματα. Η νέα αρχιτεκτονική AMG.EA ακολουθεί μια ξεκάθαρη στρατηγική: "AMG First, EV Second". Τα οχήματα ξεχωρίζουν όχι μόνο ως ηλεκτρικά αλλά και ως αυθεντικά AMG, ενσωματώνοντας το συναίσθημα και τις επιδόσεις που περιμένουν οι πελάτες μας».

Φωτογραφία: Mercedes