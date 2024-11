Ο οδηγός της McLaren Racing πιστεύει πως ένας οδηγός άξιζε να κερδίσει στη Ιντερλάγκος και ένας άλλος μπορούσε άνετα να του ρίξει γύρο.

Το Grand Prix Βραζιλίας ήταν ένας καθοριστικής σημασίας αγώνας για την έκβαση του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1. O Μαξ Φερστάπεν κέρδισε στο Ιντερλάγκος και εκτόξευσε τη διαφορά του στο πρωτάθλημα οδηγών στους 62 βαθμούς από τον Λάντο Νόρις.

Ο οδηγός της McLaren δεν κατάφερε να μετουσιώσει σε νίκη την pole position που κατέκτησε και τερμάτισε σε μία φτωχή 6η θέση με πολλά λάθη και ατυχίες. Ο Βρετανός δεν πιστεύει πως η οδηγική ικανότητα του Φερστάπεν έπαιξε ρόλο στην έκβαση του αγώνα και τώρα δήλωσε πως άλλος οδηγός άξιζε τη νίκη στο GP Βραζιλίας.

An outstanding move by Verstappen in his charge to the front 👏 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/AYIYBGzi8z

«Ήταν ένα αγωνιστικό τριήμερο με πολλά σκαμπανεβάσματα. Δεν μπορούσα να κάνω πολλά περισσότερα. Είμαι σίγουρος πως ο Ράσελ νιώθει πως αυτός κέρδισε τον αγώνα, πιστεύω πως άξιζε τη νίκη περισσότερο από κάθε άλλο οδηγό. Ρεαλιστικά εγώ τερμάτισα τρίτος. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Ο Μάξ ίσως να μπορούσε να μας περάσει υπό κανονικές συνθήκες. Απλά εμείς ήμασταν άτυχοι, τίποτα περισσότερο. Έκανα μερικά λάθη τα οποία αναγνωρίζω και μου κόστισαν πολλές θέσεις», ανέφερε ο Νόρις.

Rain, restarts, red flags... the Sao Paulo Grand Prix had a little bit of everything 🍿



Relive an insane race at Interlagos 👇#F1 #BrazilGP