Σαφείς οι αιχμές του Βρετανού οδηγού της McLaren ο οποίος ήταν απογοητευμένος έπειτα από μία καταστροφική εμφάνιση στο Ιντερλάγκος της Βραζιλίας.

Ο τίτλος του πρωταθλητή φαίνεται πως απομακρύνεται από τον Λάντο Νόρις. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren δεν κατάφερε να μετουσιώσει σε νίκη την pole position που κατέκτησε το πρωί της Κυριακής. Σαν να μην έφτανε αυτό, είδε τον αντίπαλό του, Μαξ Φερστάπεν να παίρνει μια σπουδαία νίκη και να αυξάνει σημαντικά τη μεταξύ τους διαφορά στη βαθμολογία οδηγών.

Ο αγώνας του Νόρις ήταν επεισοδιακός, με τον Βρετανό να μην καταφέρνει να πάρει το αποτέλεσμα που θα ήθελε. Ερωτώμενος από το F1 TV μετά το τέλος του αγώνα σχετικά με το χρονικό σημείο εμφάνισης του Εικονικού Αυτοκινήτου Ασφαλείας και της κόκκινης σημαίας, ο Νόρις απάντησε: «Στην κόκκινη σημαία μπορείς να αλλάξεις ελαστικά, αυτό έκαναν οι άλλοι. Ήμουν άτυχος. Δυστυχώς κάποιες φορές χάνεις αποτέλεσμα, δεν κάναμε κάτι λάθος. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Ήταν σωστό να μπούμε για αλλαγή ελαστικών, έπρεπε να βγει νωρίτερα η κόκκινη σημαία. Η πρόσκρουση του Κολαπίντο στον τοίχο προκάλεσε την κόκκινη σημαία. Έτσι έχει η ζωή μερικές φορές. Πήραν ένα ρίσκο και τους βγήκε. Ο αγώνας δεν ήταν θέμα ταλέντου αλλά τύχης. Ήμουν άτυχος».

Rewind to the restart ⏪ Norris slithers off as Verstappen powers ahead - what a turnaround 😵 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/Y5KsT5MarR

Επιπλέον αναγνώρισε πως έκανε κι εκείνος ορισμένα λάθη όμως δεν πιστεύει πως αυτά όρισαν την τύχη του στο Ιντερλάγκος: «Έκανα μερικά λάθη, έχασα θέσεις μπλοκάροντας τα ελαστικά μου. Ήταν κάπως άτυχο αυτό αλλά ήταν λάθος μου. Η 4η θέση ήταν το καλύτερο που μπορούσα από τους οδηγούς που μπήκαν νωρίς στα pits και ήταν άτυχοι».

An unconventional Sunday in São Paulo provided its challenges. We’ll be back even stronger for the final triple. 👊#BrazilGP 🇧🇷 pic.twitter.com/N6TKJF0BPp