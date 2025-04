Οι οδηγοί της McLaren έχουν πολύ διαφορετικές προκλήσεις στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 και o ένας έχει σοβαρό πλεονέκτημα έναντι του άλλου.

Η McLaren Racing έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή σεζόν της Formula 1. Η βρετανική ομάδα κέρδισε τόσο το GP Αυστραλίας όσο και το GP Κίνας, με τον Λάντο Νόρις να κερδίζει στο πρώτο και τον Όσκαρ Πιάστρι στο δεύτερο. Το μόνο που δεν κατάφερε να κατακτήσει στο 2025 ήταν ο Αγώνας Σπριντ στη Σανγκάη, τον οποίο κέρδισε ο Λιούις Χάμιλτον.

Η MCL39 έχει αποδειχθεί ένα ταχύτατο μονοθέσιο, το οποίο είναι για την ώρα το σημείο αναφοράς του grid. Η διαφορά ωστόσο από τον ανταγωνισμό δεν είναι μεγάλη και αυτό έχει αποδειχθεί στα δύο πρώτα Grand Prix.

Reminiscing last Sunday 🏆



Celebrating the drivers that contributed to our landmark F1 1-2 🧡#McLaren pic.twitter.com/3unnuslmlw