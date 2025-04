Η αυστριακή ομάδα θα πάρει μέρος στον αγώνα της Formula 1 στη Σουζούκα με έναν ανανεωμένο χρωματισμό για να τιμήσει τη συνεργασία της με τη Honda.

Για δεύτερη φορά στη σύγχρονη ιστορία της η Red Bull Racing αλλάζει τελείως εμφάνιση. Η αυστριακή ομάδα της Formula 1 παρουσίασε τον «λευκό ταύρο» RB21 που θα πάρει μέρος στο επερχόμενο Grand Prix Ιαπωνίας το τριήμερο 4-6 Απριλίου.

Ο αγώνας στην πίστα της Σουζούκα θα είναι ο τελευταίος εντός έδρας για την ιαπωνική μάρκα στη συνεργασία της με τη Red Bull Racing. Από το 2019 που ξεκίνησαν να δίνουν κινητήρες στην ομάδα του Μίλτον Κινς, έχουν κατακτήσει 4 πρωταθλήματα οδηγών και 2 πρωταθλήματα κατασκευαστών. Από το 2026 η Honda θα προμηθεύει με κινητήρες την Aston Martin.

Η Red Bull θέλοντας να τιμήσει τη συνεργασία με τη Honda «ντύνει» την RB21 σε λευκό χρώμα με κόκκινες λεπτομέρειες. Το νέο livery αποτίει φόρο τιμής στη Honda RA272 με την οποία ο Ρίτσι Γκίνθερ κέρδισε το GP Μεξικού πίσω στο 1965. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο μιας και στο GP Τουρκίας του 2021 η Red Bull είχε βάψει στα ίδια χρώματα την RB16B με την οποία ο Μαξ Φερστάπεν πήρε τη 2η θέση στον αγώνα.

Ως αποτέλεσμα θα έχουμε τέσσερα μονοθέσια με τα ίδια χρώματα στο GP Ιαπωνίας μιας και η Racing Bulls αγωνίζεται με λευκό χρωματισμό στο 2025. Η κύρια διαφορά τους είναι στο εμπρός μέρος, μιας και το μονοθέσιο της VCARB έχει κίτρινη μύτη.

