Η πιθανότητα έντονης βροχόπτωσης και την Κυριακή, ανάγκασε την F1 να αλλάξει το ωράριο του Grand Prix Βραζιλίας.

Μετά από αναμονή δύο ωρών λόγω της δυνατής βροχής που έπεφτε στην πίστα, η F1 και οι διοργανωτές του Grand Prix Βραζιλίας αναγκάστηκαν να αναβάλουν τις κατατακτήριες δοκιμές.

Έτσι η μάχη για την pole position μετατέθηκε για την Κυριακή, πριν τον αγώνα. Ο φόβος όμως οι καιρικές συνθήκες να μην επιτρέψουν τη διεξαγωγή του Grand Prix στο Ιντερλάγκος, υποχρέωσε την F1 να φέρει όλη τη διαδικασία νωρίτερα.

Έτσι, οι κατατακτήριες θα διεξαχθούν στις 12.30 μμ ώρα Ελλάδας (7.30 πμ. τοπική) και ο αγώνας στις 5.30 μμ ώρα Ελλάδας (12.30 μμ τοπική).

UPDATED SUNDAY SCHEDULE ⏰



After consultation with the stewards, Qualifying for the São Paulo Grand Prix will take place at 07:30 local time on Sunday morning ahead of the Grand Prix at 12:30 local.#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/6sYawDri0P