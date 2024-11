Χάμιλτον στον CEO της F1: «Δώστε μας καλύτερα ελαστικά βροχής για να αγωνιστούμε» (vid)

Η δίωρη αναμονή για να ανακοινωθεί η αναβολή των κατατακτήριων δοκιμών φαίνεται πως δεν εκνεύρισε μόνο τους θεατές.

Μετά από πάνω από δύο ώρες αναμονή και συνεχών μεταθέσεων της ώρας εκκίνησης των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix Βραζιλίας, η Formula 1 και η FIA αποφάσισαν την αναβολή της διαδικασίας.

Η δυνατή βροχή που έπεφτε επί ώρες στην περιοχή του Ιντερλάγκος, κατέστησε αδύνατη την διεξαγωγή της μάχης για την pole position. Παράπονα για την αναποφασιστικότητα των διοργανωτών δεν είχαν μόνο οι χιλιάδες θεατές στην πίστα αλλά και οι οδηγοί, που κάθονταν επί ώρα στο γκαράζ της ομάδας τους.

Την ώρα που ο Πρόεδρος και CEO της F1, Στέφανο Ντομενικάλι, μιλούσε στο επίσημο κανάλι του πρωταθλήματος, ο Λούις Χάμιλτον τον πλησίασε και... έσφαξε με το βαμβάκι τόσο τον ίδιο όσο και τον προμηθευτή των ελαστικών: «Αυτό είναι γελοίο, θέλουμε να βγούμε στην πίστα. Θέλω να βγω στην πίστα. Αν μας δίνατε καλύτερα ελαστικά βροχής και κουβέρτες θα αγωνιζόμασταν. Σε προκαλώ».

Lewis: "You should've sent us out! This is ridiculous, we should go out! I wanna go out! If you give us better wet tyres or blankets we'd be able to run in this! I'm putting you on the spot!"



