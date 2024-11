Η πίστα έχει γεμίσει με μεγάλες ποσότητες νερού, κάτι που θα προκαλέσει καθυστέρηση στην έναρξη της μάχης για την pole position.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη των κατατακτήριων δοκιμών στο Grand Prix Βραζιλίας (8 μμ, ώρα Ελλάδας), τα σύννεφα πάνω από την πίστα του Ιντερλάγκος έφεραν καταρρακτώδη βροχή.

Όπως φαίνεται και στα βίντεο, οι ποσότητες νερού που έχουν συγκεντρωθεί στην πίστα είναι μεγάλες.

And it's not just raining a little bit either... 🌧️ #HaasF1 #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/EECPeeTHGf

Η Formula 1 ανακοίνωσε ότι θα καθυστερήσει η έναρξη της μάχης για την pole position στον αυριανό αγώνα, ενώ νεότερη ενημέρωση θα υπάρξει στις 8 μμ.

UPDATE: The start of qualifying will be delayed due to wet weather at Interlagos ⚠️



More updates will follow at 1500 local time#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/9ACSiOqCTk