Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 μίλησε με πολύ θετικά λόγια για την απόδοση του μονοθεσίου του στον Αγώνα Σπριντ του Ιντερλάγκος.

Η διαφορά στο πρωτάθλημα οδηγών μπορεί να μειώθηκε κατά δύο πόντους ανάμεσα στους Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις, όμως ο οδηγός της Red Bull Racing ήταν χαρούμενος με το αποτέλεσμα του Αγώνα Σπριντ. Ο Φερστάπεν τερμάτισε στην 3η θέση και ο Βρετανός τερμάτισε 1ος, όμως με αγχωτικό τρόπο.

Ο Φερστάπεν απείλησε τις δύο MCL38 στο τέλος των 24 γύρων του Ιντερλάγκος, αλλά δεν κατάφερε να τις χωρίσει. Μετά τον τερματισμό ο Ολλανδός ήταν χαρούμενος με την εμφάνισή του: «Ο αγώνας ήταν πάρα πολύ δύσκολος αλλά ο ρυθμός μας ήταν πολύ καλός γιατί μπορούσαμε να ακολουθήσουμε με το DRS άλλα μονοθέσια. Είμαι ευχαριστημένος με το ρυθμό μου, μου πήρε αρκετή ώρα για να περάσω τον Σαρλ. Όταν όλοι είναι σε τρενάκι DRS είναι πολύ δύσκολο να προσπεράσεις, οπότε έπρεπε να περιμένω κάποιο λάθος. Ευτυχώς έγιναν λάθη και το εκμεταλλεύτηκα. Ο ρυθμός μας ήταν πολύ υποσχόμενος, αύριο μπορεί να βρέξει όμως. Έχουμε πολλά ερωτηματικά αλλά σήμερα ο αγώνας ήταν καλός».

LAP 18/24 Verstappen gets past Leclerc and up to P3! 👏 Question now is: can he catch Norris? #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/k8CXNTHdpR

Ο ρυθμός του στον Αγώνα Σπριντ δίνει ελπίδες στον Φερστάπεν πως η συνέχεια του τριημέρου θα είναι θετική: «Ελπίζω να μας βοηθήσει ο ρυθμός μας στις κατατακτήριες. Περιμένω να είναι πολύ δυνατή η McLaren στον ένα γύρο. Ελπίζω να μειώσουμε τη ζημιά με την ποινή 5 θέσεων που έχω».

