Ο Λάντο Νόρις και ο Όσκαρ Πιάστρι έκαναν αυτό που έπρεπε στο Ιντερλάγκος και εδραίωσαν την κυριαρχία της McLaren.

Ο Αγώνας Σπριντ του Grand Prix Βραζιλίας περιστράφηκε γύρω από τη McLaren και την προσπάθεια της ομάδας και των οδηγών της να βελτιστοποιήσουν το αποτέλεσμα για τον Λάντο Νόρις, που κυνηγάει το πρωτάθλημα. Ο Βρετανός τελικά πήρε τη νίκη, που του παραχώρησε ευγενικά ο Όσκαρ Πιάστρι, δύο γύρους πριν από το τέλος. Ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull ελαχιστοποίησε τις απώλειες και τερμάτισε στην 3η θέση.

LANDO NORRIS WINS #F1SPRINT AT INTERLAGOS!!! Piastri secures a McLaren 1-2 with Verstappen coming home in third #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/gAsGau5hUv

Ιδιαίτερα στους αγώνες σπριντ, που οι οδηγοί δεν θέλουν να ρισκάρουν υπερβολικά και δεν υπάρχουν pit stop, η εκκίνηση έχει πολύ μεγάλη σημασία. Καθώς όλοι οι οδηγοί στο Ιντερλάγκος επέλεξαν τα μεσαία ελαστικά της Pirelli για το Σπριντ, τα 17 μονοθέσια πήραν τις θέσεις τους στο grid, ενώ οι Αλόνσο, Στρολ και Ζου ξεκίνησαν από το pitlane.

Τα κόκκινα φώτα έσβησαν και οι δύο McLaren ξεκίνησαν καλά έστριψαν σε παράταξη, με τον Πιάστρι μπροστά από τον Νόρις. Πίσω τους ο Λεκλέρ χρειάστηκε να αμυνθεί στην επίθεση του Φερστάπεν αλλά κατάφερε να κρατήσει την 3η θέση. Ο Σάινθ ούτε απείλησε ούτε απειλήθηκε στην 5η θέση και οι Ράσελ, Γκασλί και Λόσον ακολούθησαν με τη σειρά που ξεκίνησαν.

Ο Πιάστρι δεν μπορούσε να ξεφύγει στην κορυφή και ο Νόρις τον ακολουθούσε από κοντά, περιμένοντας από τη McLaren να δώσει την -μάλλον προσυμφωνημένη- εντολή να αλλάξουν θέσεις. Καθώς όμως οι Λεκλέρ και Φερστάπεν βρίσκονταν πολύ κοντά τους και, κυρίως, μέσα στο DRS του Νόρις, τα πράγματα περιπλέχτηκαν.

LAP 7/24



Piastri (P1) and Norris (P2) are in control but with valuable championship points at stake can they/will they switch positions without compromising both their races? #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/nqZL035ZIy